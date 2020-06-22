اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 01:08 م
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رئيس مدينة المحلة الكبرى يكشف أعمال الخطة الاستثماريه للرصف.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:07 م
رئيس مدينة المحلة الكبرى يكشف أعمال الخطة الاستثماريه للرصف.. صور أعمال الرصف
الغربية عادل ضرة

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تفقد المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحله الكبري وبرفقته المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة، أعمال رصف الطرق وتنفيذ الخطة الاستثمارية بقري سامول ودمتنو، بناء علي توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بإعادة المظهر الجمالى للشوارع والقري وتسهيل الحركة المرورية علي المواطنين .

و قام رئيس المدينة بمتابعة أعمال البدء في الرصف بقرية سامول طبقا للخطة الاستثماريه للعام المالي 2019/2020 لخطة الرصف وذلك من خلال الشركة الوطنيه ، حيث يتم الرصف بطول 200 متر ،وعرض 5 متر، وعلي الصعيد الاخر تم متابعة أعمال الرصف بقرية دمتنو بطول 180 متر، و عرض 5 متر .

ومنذ قليل أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولته التفقدية بمدينة المحلة الكبرى وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة الأعمال الجاريه بالمدن ، بمرافقه المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، ورؤساء الاحياء .

أصدر الدكتور طارق رحمى قرار بغلق ملعب مخالف بقرارات مجلس الوزراء بمنطقه ابو راضى بنطاق حى أول، اثناء تفقده شوارع مدينة المحلة، وتفقد المطاعم والمحلات للتأكد من التزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتم رفع جميع الاشغالات الخاصة بالمحلات المخالفة.

وتابع أعمال سوق طلعت حرب النموذجى بنطاق حى أول للوقوف على اخر الاعمال الجاريه به، كما تفقد منفذ غذائى خاص بالقوات المسلحة بشارع وابور النور  بنطاق حى ثان المحلة .

شدد محافظ الغربية، على ضرورة متابعة الحالة العامة للشوارع ورفع القمامة والاشغالات أولًا بأول، واستمرار حملات النظافة والتطهير، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

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