رئيس مدينة الحسينية: رفع قمامة من أمام لجنة معهد الفتيات الأزهرية

الشرقية - إيمان مهنى

أشرف سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية ، على عملية إصلاح الحفر الموجودة أمام موقف الاتوبيسات والطريق المؤدى إلى صيدناوى ببندر المدينة ، وتمهيدها عن طريق معدات رئاسة المركز ، وكذلك أعمال النظافة والتطهير بمعهد الفتيات وعزبة التل ولجان امتحان الأزهر من أجل خلق بيئة نظيفة .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإجترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بإمتحانات الثانوية العامة ، من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم ، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكافة اللجان الإمتحانية قبل وبعد آداء الإمتحان يومياً ، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتى بكل مدرسة حرصاً على صحة وسلامة الجميع .

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد ، طبيب وزائره صحيه وتجهيز غرفه عزل داخل كل مدرسه للتعامل مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بالفيروس خلال فترة الإمتحانات، مؤكداً على ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحى طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن.

كما صرح دكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية بأن الامتحانات للشهادة الثانوية الأزهرية تجرى هذا العام فى ظل ظروف استثنائية وهى جائحة فيروس كورونا وأنه يطمئن أولياء الأمور والطلاب بأن الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية قد اتخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة لتأمين الطلاب ورعايتهم من حيث توفير المطهرات وأدوات السلامة والوقاية وتطهير اللجان بشكل يومى ، وعلى الطلاب وأولياء الأمور التزام التنبيهات والتعليمات التى تحرص على سلامة الجميع وذلك باتخاذ التدابير الوقائية من ارتداء الكمامات وعدم التجمع والتزام التباعد وأخذ المسافات الكافية حرصا على عدم انتقال أى عدوى .

وأوضح بأن الامتحانات ستبدأ وفق الجداول المعلنة، وعلى الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف حتى يتم تعقيم جميع الطلاب قبل الدخول إلى مقر اللجنة ، كما أمر فضيلته بتشكيل غرفة متابعة مركزية لمتابعة اللجان وسير الامتحانات أولا بأول .

رفع القامة من أمام لجنة معهد الفتيات الأزهرية

رفع القامة من أمام لجنة معهد الفتيات الأزهرية

رفع القامة من أمام لجنة معهد الفتيات الأزهرية