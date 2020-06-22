اليوم السابع
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وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا..

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: جارٍ تسليم وحدات "JANNA1" للإسكان الفاخر

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:26 ص
رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: جارٍ تسليم وحدات "JANNA1" للإسكان الفاخر مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه جار تسليم وحدات مشروع "JANNA1"  للإسكان الفاخر بالمدينة للفائزين بالوحدات وسط إجراءات احترازية عند إنهاء إجراءات التسليم، لحماية المواطنين الفائزين بالوحدات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن الاجراءات المطبقة ضرورة ارتداء الكمامات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم.
 
وأشار المهندس مصطفى فهمى إلى أن المشروع يقع بمنطقة المحور المركزى بالمدينة ويضم 912 وحدة سكنية (38عمارة) كمرحلة أولى، لافتاً إلى أنه تم تسليم أكثر من 25 وحدة وأن الجهاز سيقوم بتسليم الوحدات على أيام متتالية  حتى  يوم الثلاثاء الموافق 4  أغسطس  المقبل لمنع التزاحم بين الفائزين.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، مضيفاً أنه يتم تلافي أية ملاحظات يبديها الحاجزون للوحدات أثناء عملية التسليم.
 
كان المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، قد تفقد فى وقت سابق سير العمل بمشروعى"1 JANNA" للإسكان الفاخر والممشى السياحى بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المختلفة ومسئولو المشروعين، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة الشيخ زايد.
 
وتفقد المهندس مصطفى فهمى ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام ومنطقة الخدمات بمشروع"JANNA 1" بمنطقة المحور المركزى،  وتشمل(الإنترلوك – اللاند سكيب – أعمال الزراعة –) بجانب أعمال المرافق وغير ذلك، وكذا العمارات بالمشروع الذى يضم 912 وحدة سكنية(38 عمارة)، تم الانتهاء من تنفيذها ومن المقرر تسليمها للفائزين بالوحدات إبريل المقبل.
 
كما تفقد رئيس الجهاز الأعمال الأخيرة بمشروع (الممشى السياحى ) بوصلة دهشور بين مدخلى المدينة 4 و 5 ، مشيراً إلى أنه مشروع ترفيهي تجاري، حيث  يضم 4 مولات ومبنى مطاعم و8 أكشاك وملعبين خماسيين كمرحلة أولى ومن المنتظر الانتهاء منه وافتتاحه وتشغيله فى أقرب وقت.
 
وقال المهندس مصطفى فهمى: إنه أصدر تكليفاتٍ للمسئولين عن المشروعين بجهاز المدينة، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التى تم وجارٍ تنفيذها قبل الاستلام للانتهاء من التنفيذ على الوجه الأمثل، مشيراً  إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المباشر والمستمر لإزالة أى عقبات تواجه المشروعات المختلفة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشيخ زايد

مشروع JANNA

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