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رئيس امتحانات الثانوية يناقش نموذج إجابة العربى لتحقيق المرونة فى التصحيح

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:01 ص
رئيس امتحانات الثانوية يناقش نموذج إجابة العربى لتحقيق المرونة فى التصحيح الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
محمود طه حسين

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يعقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتماعا ظهر اليوم الإثنين مع أعضاء اللجنة الفنية لواضعى امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة لمناقشة نموذج الإجابة، الذى يتم التصحيح وفقا له من قبل مقدرى الدرجات، للوصول إلى نموذج مرن يحقق مصلحة الطلاب.

وكشفت مصادر مسئولة، أنه سيتم مراعاة الطلاب فى التصحيح لكونهم دفعة استثائية لظروف جائحة كورونا التى تمر بالبلاد منذ منتصف مارس الماضى ووقف الدراسة.

وانطلقت صباح أمس الأحد امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث أدى 667 ألف و315 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف حجازي، أن الوزارة أرسلت تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الامتحان، ومنع تواجد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلي وتوزيع الأعمال على جميع العاملين.

كما تم استبدال رئيس لجنة بالوادي الجديد (ك.ع.أ) بمدرسة الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية، بسبب عدم التزامه بالضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، كما تم استبدال رئيس مركز توزيع أسئلة بمحافظة مطروح لشعوره بالتعب ونقله إلى المستشفى.

وتوضح الوزارة  أن معيار استكمال أداء الامتحان بالنسبة لأي طالب يشعر بحالة إعياء داخل اللجنة تخضع لرؤية المسئول الصحي باللجنة وفقًا لحالة الطالب الصحية؛ حيث يسمح له باستكمال أشكال الامتحان في حالة أن حالته الصحية تسمح بذلك بعد عزله عن زملائه خشية انتقال عدوى أو نقله لأقرب مستشفى بسيارة الإسعاف في حالة شعورة بإعياء شديد.

وأكدت الوزارة أنها وفرت أدوات التعقيم "مجانا" داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية لجميع الطلاب، حيث تم توزيع 33 مليون كمامة على اللجان للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأن قيام بعض أولياء الأمور بشراء مستلزمات لأبنائهم شأن خاص بهم.

 

 



 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

تصحيح

امتحان العربى للثانوية

نموذج امتحان العربى للثانوية العامة

اخبار مصر

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