اليوم السابع
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ديزنى لاند باريس تفتح أبوابها مجددا فى 15 يوليو

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:50 م
ديزنى لاند باريس تفتح أبوابها مجددا فى 15 يوليو ديزنى لاند باريس
رويترز

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قالت شركة والت ديزنى، اليوم الاثنين، إن الشركة ستعيد افتتاح متنزه ديزنى لاند باريس الترفيهى على مراحل اعتبارا من 15 يوليو، بعد أيام من اعتزام فتح متنزهاتها فى الولايات المتحدة، وقالت ناتاشا رافالسكى مديرة ديزنى لاند باريس، إن الشركة تتوقع إعادة فتح متنزه ديزنى لاند ومتنزه استوديوهات والت ديزنى، وفندق نيوبورت بيه كلوب وقرية ديزنى لاند.
 
كانت الشركة، قد أغلقت متنزهاتها الترفيهية فى أنحاء العالم فى يناير، بعدما بدأ فيروس كورونا المستجد فى الانتشار على مستوى العالم، مما أدى إلى إغلاق شامل وقيود على السفر.
 
وقالت ديزنى لاند أيضا الشهر الماضى، إنها ستعيد فتح متنزهاتها فى الولايات المتحدة على مراحل اعتبارا من 11 يوليو، والتى تضم أكبر مدينة ملاهى فى العالم وهى والت ديزنى وورلد فى أورلاندو بولاية فلوريدا.
 
وإعادة فتح المتنزهات بنجاح، حدث هام لديزنى وبقية العالم، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومات والشركات لوضع استراتيجيات بشأن كيفية الخروج من حالة العزل العام رغم الخطر الذى لا يزال يمثله فيروس كورونا المستجد.
 

فرنسا

باريس

ديزنى لاند

والت ديزنى

كورونا

فيروس كورونا

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