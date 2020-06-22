خروج 20 مصاب بكورونا بعد تماثلهم للشفاء من مستشفى للتأمين الصحى بالقليوبية

أكد الدكتور محمد منير ، مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى في تصريحات صحفية له، أنه وصل إجمالى عدد الحالات التى غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 75حالة شفاء حتى اليوم، حيث أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 75 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.

وأضاف منير، أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.