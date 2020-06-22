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خروج 16 متعافى من كورونا بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:29 م
خروج 16 متعافى من كورونا بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة
القليوبية نيفين طه

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أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، والذى تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، تعافى وخروج 16حالة اليوم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس حتى اليوم 81 شخصا.

وأكد الدكتور عيد العطار، مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى لـ"اليوم السابع"، أنه وصل إجمالى عدد الحالات التى غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 81 حالة شفاء حتى اليوم، حيث أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 130 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.

وأضاف "العطار"، أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى العزل الصحى بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

فيما أكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضي، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 


كورونا

اخبارمصر

التامين الصحى

القليوبية

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