اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:09 م
خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، حالة استقواء بعض القيادات الليبية بدول أجنبية للاستقواء على نظيرتها داخل البلاد من أجل حسم الخلافات لصالحها، وقال "أى كرامة وطنية وأى شرعية شعبية للقيادات التى تسيطر على السلطة عبر الاستقواء بقوات أجنبية.. سقط هذا النموذج فى العراق.. وسيسقط فى ليبيا".

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لا يمكن أن تصبح الخيانة مجرد وجهة نظر أو وسيلة للحسم السياسى.. الخيانة هى الخيانة.. وشعب ليبيا سحق الخونة عبر التاريخ وسيسحقهم اليوم من جديد".

WhatsApp Image 2020-06-22 at 1.50.51 PM

 

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، كان قد قال، اليوم الاثنين، إن تركيا تتحدث بلغة القوة، وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا، ودعا الاتحاد الأوروبى، إلى ضرورة التوصل إلى وقف للنار فى ليبيا، مطالبا فى بيان أوردته قناة "العربية"، باستئناف محادثات 5+5  حول ليبيا.

 

ويذكر أن مصدر فى الخارجية المصرية، كان قد أكد أن مصر ستكون حازمة فى الدفاع عن أمنها القومى، مشيرا إلى أن موقف الوفاق استقواء على الليبيين استنادا إلى دعم خارجى، وأضاف المصدر لـ"العربية"، أن موقف الوفاق يهدر مجددا فرصة للحل فى ليبيا، وقال مصدر الخارجية المصرية ردا على الوفاق: "عليهم أن يدركوا حقيقة حجمهم".

 

هذا وتتكشف تدخلات تركيا فى ليبيا وعلاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق، يوماً بعد يوم، حيث ذكر تقرير لموقع "ليبيا ريفيو"، أن وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزى الليبى إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية  SSTEK.

 

تأسست الشركة عام 2016 كشركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، وأنشأت شركات حديثة أو أبرمت شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، وفق التقرير، كما أظهرت الوثائق طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحى باشاغا، من محافظ البنك المركزى تحويل حوالى 169 مليون يورو إلى حساب الشركة.

 

وخاطبت وزارة داخلية الوفاق محافظ مصرف ليبيا المركزى، طالبة منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار خطاب اعتماد، وبدلاً من ذلك، طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة، وفق التقرير، الذى نقلته شبكة "العربية".

 

كما خاطب رئيس الإدارة المالية بوزارة داخلية الوفاق، رئيس العمليات المصرفية فى مصرف ليبيا المركزي، وطلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة، كذلك خاطب رئيس مكتب التدقيق الليبى باشاغا، مؤكداً أنه نظراً لحالة الطوارئ فى البلاد، سيتم منح استثناءات وستعفى الواردات من شركة SSTEK من الإجراءات العادية.

 

ويشار هنا إلى أنه فى أبريل الماضى، أكد مسئول مالى ليبى، أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة فى مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافى، وذلك فى وقت تعانى فيه المصارف الليبية من شح فى السيولة.

 

وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزى البيضاء، رمزى الآغا، فى تصريح لـ"العربية.نت"، أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزى لمحافظ المصرف المركزى الليبى، الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية.

 

وتتمثل هذه الديون فى تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين فى المستشفيات التركية، فضلاً عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت فى ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافى واندلاع الصراع.

 


خالد صلاح

حكومة الوفاق الليبية

الحرب الليبية

الحرب فى ليبيا

الاتحاد الاوروبى

التدخل التركى فى ليبيا

الخارجية المصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ميدل إيست: حكومة الوفاق دفعت 12 مليار دولار لأردوغان مقابل تدخله العسكرى

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:16 م

وثائق مسربة: وزير دفاع الوفاق طلب تحويل 169 مليون يورو لشركة تركية

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:23 ص

سامح شكري: رفض حكومة الوفاق الوطنى لخطاب السيسي لا يتسق مع مساعى الحل السياسى

الأحد، 21 يونيو 2020 10:01 م

داخلية الوفاق بليبيا تكشف تفاصيل اعتقال المتورطين بواقعة الإساءة للعمالة المصرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:06 م

سمير غطاس: حكومة الوفاق الليبية تمثل مظلة للجماعات المتطرفة

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:37 م

وزير داخلية حكومة الوفاق: مصر يمكن أن تساعد فى إنهاء الانقسامات فى ليبيا

الأحد، 14 يونيو 2020 03:19 م

العربية: الوفاق بقيادة تركية تخطط لعملية واسعة في سرت

السبت، 13 يونيو 2020 02:06 م

الجيش الليبى يواصل استهداف مواقع الميليشيات شرق مصراتة.. تركيا تدفع بـ3 طائرات شحن عسكرية وسفينة تحمل أسلحة لدعم الوفاق.. ترامب يدعم "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار..وإدانة مصرية إماراتية لتعريض المدنيين للخطر

الخميس، 11 يونيو 2020 01:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة