اليوم السابع
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حجز 3 أشخاص لاتهامهم بتصوير فيديو أثناء حظر التجوال فى الخليفة

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:31 ص
حجز 3 أشخاص لاتهامهم بتصوير فيديو أثناء حظر التجوال فى الخليفة كلبش - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حجز 3 أشخاص، 24 ساعة على ذمة التحريات، لتصويرهم مقاطع فيديو أثناء فترة حظر تجوال المواطنين بقصد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فى منطقة الخليفة، وكانت النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، تفريغ الفيديوهات المضبوطة مع المتهمين وإعداد تقرير حولها، والتحفظ على هواتفهم المحمولة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة تلاحظ لهم وجود 3 أشخاص أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويره أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.

وبالفحص تبين أنهم طالبان، وعامل بحوزتهم 3 هواتف محمولة، وبسؤالهم قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.


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