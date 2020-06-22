حجز 3 أشخاص لاتهامهم بتصوير فيديو أثناء حظر التجوال فى الخليفة

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حجز 3 أشخاص، 24 ساعة على ذمة التحريات، لتصويرهم مقاطع فيديو أثناء فترة حظر تجوال المواطنين بقصد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فى منطقة الخليفة، وكانت النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، تفريغ الفيديوهات المضبوطة مع المتهمين وإعداد تقرير حولها، والتحفظ على هواتفهم المحمولة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة تلاحظ لهم وجود 3 أشخاص أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويره أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.
وبالفحص تبين أنهم طالبان، وعامل بحوزتهم 3 هواتف محمولة، وبسؤالهم قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
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