واشنطن(أ ش أ)

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في قارة أمريكا الجنوبية تخطى حاجز المليونى شخص، وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن البرازيل تشهد العدد الأكبر من الحالات المصابة في القارة بواقع مليون و83 ألفاً و341 شخصا، تليها بيرو بـ 251 ألفاً و338 حالة.

وأضافت الجامعة أن أقل عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في قارة أمريكا الجنوبية تشهده بوليفيا التي وصل العدد الإجمالي فيها إلى 24 ألفاً و388.

وكانت الصحة العالمية، قالت إن كوفيد 19 انتشر فى القارة اللاتنينية بسرعة كبيرة فى كل من البرازيل وبيرو وتشيلى، وطالبت من هذه البلدان عدم تخفيف الاجراءات الرامية إلى الحد من تفشى الوباء.

وقالت كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكيّة ومقرها واشنطن "نحن في أمريكا الجنوبية قلقون بشكل خاص، نظراً إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي في البرازيل هو الأعلى على مدى فترة سبعة أيام منذ بداية الوباء".

وأضافت أن "البيرو وتشيلي سجلتا أيضاً معدلات مرتفعة، في مؤشر على أن الانتشار يتسارع في هاتين الدولتين"، وأظهر إحصاء يستند إلى مصادر رسمية أن منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي سجلت 774.767 إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 41.600 وفاة.