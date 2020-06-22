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حافظ أبو سعده: مفتى ليبيا يحرض على جرائم حرب ويجب محاسبته باعتباره داعية إرهاب

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:56 م
حافظ أبو سعده: مفتى ليبيا يحرض على جرائم حرب ويجب محاسبته باعتباره داعية إرهاب حافظ أبو سعده
كتب محمد تهامى زكى

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أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الصادق الغريانى، مفتى ليبيا المعزول، يصدر فتاوى لجنود الوفاق تحثهم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويدعم الإرهاب بفتاوى دينية، مطالبا بمحاسبته باعتباره داعية إرهاب.

وكتب أبو سعده، عبر حسابه على تويتر: "الصادق الغريانى مفتى ليبيا السابق يصدر فتاوى لجنود الوفاق تحثهم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هو يدعم المليشيات الإرهابية ويدعم الإرهاب بفتاوى دينية، يجب إدانة هذه الفتاوى ومحاسبة هذا المفتى باعتباره داعية إرهاب".

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وكان مفتى ليبيا المعزول أصدر مؤخرا فتوى جديدة تضاف لفتاواه المثيرة للجدل، أنه يتوجب معاملة أسرى الجيش الوطنى الليبى معاملة التتار والمغول ولا يجوز تطبيق شرع الله عليهم فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى وأنه يجب تطبيق أحكام أخرى عليهم، كما أفتى سابقا بأنه يجوز للمسلم أن يفجر نفسه فى عدوه، قائلا: "يجوز طالما سيلحق به الضرر ويحقق غاية النصر"، مستشهدا بحروب المسلمين فى العصور الأولى أمام المرتدين والفرس والروم.

من ناحية أخرى، أكد حافظ أبو سعده، على تحقق المجلس القومى لحقوق الإنسان، من جميع الشكاوى التى وردت إليه حول الاختفاء القسرى، التى كشفت عن أن أغلب الحالات أما عرضت على النيابة العامة ومودعه بالسجن أو التحقوا بالتنظيم الإرهابى "داعش" ومنهم 4 حالات فى هذا السياق وأعلن التنظيم الإرهابى عنهم بنفسه مما يثبت كذب الادعاءات الخاصة باختفائهم قسريا.

وشدد أبو سعده، إن  على الدور الفاعل للمجلس خلال الفترة الماضية، فى ضوء الدعم البرلمانى لاسيما لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شارك فى التقرير الدورى الشامل عن حالة حقوق الإنسان والذى عرض أمام المجلس الأممى لحقوق الإنسان فى جنيف، وحقق نتائج هامة فى مقدمتها الرد على كافة الاكاذيب التى أثيرت عن مصر، وانتهت بتقديم الشكر إلى القاهرة، لافتاً إلى أن هذا الملف شهد تكامل فى الأدوار ما بين وزارة الخارجية والمجالس القومية والعديد من الجهات فى منظومة موحدة للرد وتوضيح الحقائق.

 


حافظ ابو سعده

ليبيا

حقوق الانسان

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صادق الغريانى

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