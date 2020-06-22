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جو بايدن بلقطات من مراحل حياته: معركتى مع المساواة لم تنتهى بعد

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:18 م
جو بايدن بلقطات من مراحل حياته: معركتى مع المساواة لم تنتهى بعد جو بايدن
ريهام عبد الله

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أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن معركته مع عدم المساواة لم تنتهى بعد، مشاركا متابعيه، بفيديو يضم لقطات من مراحل حياته المختلفة من أيام شبابه وحتى هذه اللحظة، كمرشح للرئاسة.

ونشر بايدن الفيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر وعلق :"من أيام شبابى كمدافع عام إلى وقتي كنائب للرئيس، قضيت حياتي المهنية في القتال ضد الظلم، ومعركتى لم تنتهى بعد".

وفى سياق آخر أعلن مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومى جون بولتون، أنه سيصوت لصالح المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن في انتخابات الرئاسة المقبلة، ولن يدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي: "إنه في 2016 دعمت ترامب على حساب هيلاري كلينتون. والآن بعد أن رأيت هذا الرئيس عن كثب لا يمكنني القيام بذلك مرة أخرى، إننى قلق على البلاد، وهو ليس مرشحا جمهوريا.. لا أريد أن أدعمه".

 

بايدن
بايدن
 
جو بايدن
جو بايدن
 
 

جو بايدن

عدم المساواة

الانتخابات الامريكية

انتخابات الرئاسة الامريكية

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