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جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:10 م
جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية سجائر ـ أرشيفية
كتب: أحمد يعقوب

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تمكن رجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة محمد السيد مبروك، بالتنسيق مع الإدارة العامة الوارد برئاسة مجدى الشهاوى، والإدارة العامة للوجستيات برئاسة محمد عبدالله من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية وزيوت الشيش الإلكترونية والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 
 
سجائر
سجائر
 
فبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة محمد السيد مبروك بالتنسيق مع  وإدارة مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بورود معلومات سرية مفادها قيام شركة ب . أ . وبمحاولة إدخال أصناف مخالفة ضشمن مشمول الحاوية رقم CAIU9869661 الواردة من إحدى الدول العربية بيان جمركي رقم 14114 لسنة 2020  لوجستية 1 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن الياف بوليستر.
 
وتم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنة من كلا من شعبان سعد وعلاء الدين حسين مديري إدارة الفحص والمعاينة الثانية وأحمد حامد مدير التعريفة وأشرف عبدالرحيم رئيس لجنة النسج وسامي عطية مأمور حركة لجنة النسج وهشام السيد بدر ومحمد الشرقاوي وجورج سريان مأموري الحركة وبحضور وياسر السمان مدير إدارة مكافحة التهريب ومحمود يعقوب مدير إدارة التعريفة بمكافحة التهرب الجمركي، حيث تبين وجود 90 رول ألياف صناعية  فقط ومخبأ أسفل البالات ورولات الألياف الصناعية عدد 2 كرتونة سجائر إلكترونية بكل كرتونة 14 سيجارة بإجمالي 1400 سيجارة إلكترونية و74 كرتونة زيت شيش إلكترونية بإجمالى 53070 عبوة زيت مختلفة الأحجام والأشكال منشأ أمريكا و44 كرتونة ملابس متنوعة بالمخالفة للمستندات المقدمة.
  
قرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات. يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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