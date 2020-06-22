اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تعلن فتح باب التشعيب الإلكترونى لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية الفنية

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:04 ص
جامعة حلوان تعلن فتح باب التشعيب الإلكترونى لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية الفنية جامعه حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت كلية التربية الفنية بالزمالك فتح باب التشعيب الإلكترونى لطلاب الفرقة الثالثة، من خلال التسجيل والدخول على الرابط التالى:http://app2.helwan.edu.eg/ArtEdu/register.asp، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور محمود حامد عميد الكلية. 
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم الإثنين، يقوم الطلاب بالدخول على الرابط وتسجيل الاسم والرقم القومي والجنسية ورقم التليفون والبريد الإلكتروني وتسجيل الرقم السري ورغبات الطالب عقب كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لأول مرة على الموقع، ويقوم الطالب بتغير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة. 
 
ويقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب الذى يفضله، وعند الانتهاء من تسجيل البيانات والرغبات يقوم الطالب بالدخول على صفحة الافادة والتأكد من صحة البيانات التى سجلها فى الخطوة السابقة، ويفضل الاحتفاظ بصورة من الافادة على الموبايل الخاص بالطالب.
 
وعلى جانب آخر، كان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أعلن أنه تم اختيار الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة فى مجال الفيزياء على مستوى الجامعات العالمية وحصلت جامعة حلوان على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الفيزياء وفقا لتصنيف Best Global Universities for Physics in Egypt (U.S. News' ranking) 2020.
 
جاء فى التصنيف أيضا الترتيب العالمى لجامعة حلوان فى الفيزياء لتحصد المرتبة 490 عالميا التى تدخل بها جامعة حلوان ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى مجال الفيزياء وذلك بعد أن حصلت جامعة القاهرة على 55 نقطة والجامعة البريطانية على 54.8 نقطة وجامعة الفيوم 50.7 نقطة ثم جامعة عين شمس 49.9 نقطة وجامعة حلوان 42.6 نقطة وأخيرا مدينة زويل 41.2. 
 
9bbbfdda-989e-48a1-9dd2-05dbc27a34df (1)

 


اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

التعليم العالى

جامعة حلوان

كلية التربية الفنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة