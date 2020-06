جامعة حلوان تعلن فتح باب التشعيب الإلكترونى لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية الفنية

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية التربية الفنية بالزمالك فتح باب التشعيب الإلكترونى لطلاب الفرقة الثالثة، من خلال التسجيل والدخول على الرابط التالى:http://app2.helwan.edu.eg/ArtEdu/register.asp، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور محمود حامد عميد الكلية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم الإثنين، يقوم الطلاب بالدخول على الرابط وتسجيل الاسم والرقم القومي والجنسية ورقم التليفون والبريد الإلكتروني وتسجيل الرقم السري ورغبات الطالب عقب كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لأول مرة على الموقع، ويقوم الطالب بتغير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة.

ويقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب الذى يفضله، وعند الانتهاء من تسجيل البيانات والرغبات يقوم الطالب بالدخول على صفحة الافادة والتأكد من صحة البيانات التى سجلها فى الخطوة السابقة، ويفضل الاحتفاظ بصورة من الافادة على الموبايل الخاص بالطالب.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أعلن أنه تم اختيار الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة فى مجال الفيزياء على مستوى الجامعات العالمية وحصلت جامعة حلوان على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الفيزياء وفقا لتصنيف Best Global Universities for Physics in Egypt (U.S. News' ranking) 2020.

جاء فى التصنيف أيضا الترتيب العالمى لجامعة حلوان فى الفيزياء لتحصد المرتبة 490 عالميا التى تدخل بها جامعة حلوان ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى مجال الفيزياء وذلك بعد أن حصلت جامعة القاهرة على 55 نقطة والجامعة البريطانية على 54.8 نقطة وجامعة الفيوم 50.7 نقطة ثم جامعة عين شمس 49.9 نقطة وجامعة حلوان 42.6 نقطة وأخيرا مدينة زويل 41.2.