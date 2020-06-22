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جامعة السادات تعقد لجنة القيادات برئاسة رئيس الجامعة لاختيار عميداً لكلية الحقوق

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:16 م
جامعة السادات تعقد لجنة القيادات برئاسة رئيس الجامعة لاختيار عميداً لكلية الحقوق جامعة السادات
المنوفية - محمد فتحى

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عقد اليوم بمقر جامعة السادات لجنة القيادات لاختيار عميد لكلية الحقوق بالجامعة، والتى سبق وأن تم الإعلان عنها خلال شهر مايو الماضى وتم فتح باب التقديم بدءاً من 16 مايو الماضى حتى أمس 21 يونيو الجارى.

ولم يتقدم سوى الدكتورة سحر عبدالستار إمام العميد "السابق"، وضمت اللجنة كلاً من الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس الجامعة رئيساً للجنة ، الدكتور جمال الدين حماده، عضوا ، والدكتور فاروق السيد عثمان ، عضوا ، الدكتور محمد محى الدين ، عضواً وممثلاً للكلية ، الدكتور حسام الدين محمد عضوا وممثلا عن الكليه .

يذكر أن جامعة السادات أصدرت إعلانا لشغل الوظائف والذى تم نشره لتعيين عميد لكلية الحقوق بالجامعة وكانت شروطه أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالكلية ولا يقبل ترشيح المعار أو المنتدب ندباً كلياً إلا بعد إستلام عمله بالكلية .
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانه.

وقد ترشح للوظيفة الدكتورة سحر عبدالستار إمام ، العميد السابق لكلية الحقوق بالجامعه . وحدها دون تقدم أحد غيرها.

جدير بالذكر أن قد شغلت عده مناصب وهى أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بحقوق المنوفية، رئيس قسم الدراسة القانونية باللغة الانجليزية كلية الحقوق جامعة المنوفية،رئيس قسم قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة مدينة السادات ،وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث كلية الحقوق بالسادات ،الاشراف على كلية الحقوق جامعةمدينة السادات، وكيل كليةًالحقوق جامعة مدبنة السادات لشئون التعليم والطلاب، قائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات.


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