اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 11:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الأزهر تدعم القيادة السياسية بشأن ليبيا وإجراءات الحفاظ على الأمن القومى

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:31 م
جامعة الأزهر تدعم القيادة السياسية بشأن ليبيا وإجراءات الحفاظ على الأمن القومى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت جامعة الأزهر تأييدها التام للموقف المصرى بشأن ليبيا، ودعمها لكل ما تتخذه القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة من إجراءات للحفاظ على أمن مصر القومى وتأمين حدودها، مؤكدة فى الوقت ذاته دعمها للحل السلمي فى ليبيا واستئناف المفاوضات.
 
وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة، فى بيان له اليوم، أن الجامعة يؤلمها ما تشهده الساحة الليبية من احتدام الصراع بين الأشقاء الليبيين، وتندد بالتدخلات الأجنبية التي تعمل على زرع الفتن وزيادة عوامل التناحر والتنازع بين أبناء الشعب الليبي الشقيق من أجل تحقيق أطماعها الاستعمارية والسيطرة على خيرات البلاد.
 
وشدد بيان المركز الإعلامي على دعم جامعة الأزهر لموقف القيادة المصرية فى كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها. مثمنا حرص مصر الدائم وسعيها خلال الأعوام الماضية لبحث كل خيارات الحل السلمي للأزمة الليبية، والتي توجت مؤخرا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها وشعبها.
 
كما توجه جامعة الأزهر برسالة تأييد ودعم وتقدير لجهود أبطالنا رجال مصر الأوفياء قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة، الذين يضحون بأرواحهم لحماية أمن مصر وحراسة حدودها.
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة