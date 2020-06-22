اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 08:49 م
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بالتعاون مع "الهجرة الدولية"..

توفير مستلزمات الحماية لـ17 دار إيواء بالإسكندرية

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:42 م
توفير مستلزمات الحماية لـ17 دار إيواء بالإسكندرية مديرية التضامن الاجتماعى
الإسكندرية جاكلين منير

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 أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية ، التعاون مع منظمة الهجرة الدولية بمصر لتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا لأطفال دور الرعاية و المؤسسات الإجتماعية.

وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى الى أن ذلك يأتى في إطار جهود الدولة للتصدى لتداعيات فيروس كورونا المستجد ،حيث إستقبل اليوم طارق جمال ،وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ،وفد منظمة الهجرة الدولية بمصر ،حيث تم التنسيق والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة الهجرة الدولية ، للمساهمة في تقديم مستلزمات حماية شخصية وتعقيم كدعم فوري لنزلاء المؤسسات الايوائية

وأوضحت مديرية التضامن الإجتماعى الى أن التعاون  يستهدف عدد ( 17) دور رعاية ومؤسسة اجتماعية في محافظة الإسكندرية من ضمن عدد 6 محافظات ( القاهرة والجيزة والقليوبيه والبحيرة ودمياط بالإضافة إلى الاسكندرية ،وتشمل تلك  المستلزمات ،أدوات النظافة و مواد مطهرة وكحول، كلور، قفازات، وأدوات النظافة  ،تطبيقا لارشادات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، قد عقد إجتماع موسع، شدد فية علي ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الإدارات المعنية لفحصها وحلها فورا، كما  تم تخصيص آيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع لشكواهم ومشاكلهم بحضور مديري الإدارات المعنية.

وقد قامت مديرية التامن الإجتماعى ، بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية وادارة غرب الاجتماعية بالتنسيق مع جمعية الموكب للتنمية المستدامة،وشباب جمعية "خليك ايجابى" مع إستهداف كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من دور الأيتام والمسنين والآحداث بدءا بذوى الاحتياجات الخاصة خاصة الإعاقة الذهنية ، بما يحقق سلامة وحماية العاملين من احتمالية الاصابة باي عدوى لفيروس كورونا.


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