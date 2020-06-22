تعليم مطروح: تغيير رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية بعد إصابته بكورونا

مطروح – حسن مشالى

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرر تغيير رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا وعزل منزلى لعدد 6 مخالطين له بنزل الشباب، مع التأكيد على أن رئيس مركز توزيع أسئلة الامتحانات لم يتعامل مع لجان الامتحانات منذ إنطلاق امتحانات الشهادة الثانوية أمس الأحد.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان له مساء اليوم الاثنين، أنه بعد إجراء الكشف الطبي PCR من خلال الأطباء المختصين وتحت إشراف مسئولي صحة مطروح علي مسئول فندق المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا ثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد وبالكشف العاجل علي كافة المخالطين للشخص المصاب ثبت إيجابية إصابة رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيروس قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية صباح أمس الأحد، لافتا أنه لا يتعامل مع لجان الامتحانات والتي يتم تسليمها الصناديق المعدنية التي تحوي الأسئلة خلال أيام الامتحانات، كذلك ليس له أي تعامل مع الطلاب وأوراق الأسئلة والإجابات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه بناء علي ذلك وعلي ضوء ما حدث قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استبعاد كافة المخالطين لرئيس مركز التوزيع وعددهم 6 أشخاص وعزلهم منزليا تحت إشراف مديرية صحة مطروح مع توافر كافة المتطلبات الحياتية اليومية لهم، متمنيا أطيب الأمنيات القلبية بالشفاء العاجل لجميع المرضي باذن الله.