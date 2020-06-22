اليوم السابع
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تعرف على متوسط أسعار التجزئة لمواد البناء في شهر مايو

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:28 ص
تعرف على متوسط أسعار التجزئة لمواد البناء في شهر مايو حديد تسليح - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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بلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم "10م، 13، 16" للطن نحو 10 آلاف و415 جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 12 ألف و150 جنيه في شهر مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 14.27%، بينما لم يتغير متوسط سعر البيع الخاص بشهر مايو عن شهر إبريل السابق له.

 

جاء ذلك خلال البيانات الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والخاصة بمتوسط أسعار التجزئة لأهم مواد البناء، حيث بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادي المعبأ في شيكارة 50 كجم 42 جنيه في شهر مايو الماضي، وذلك بدون تغيير عن شهر إبريل الماضي، بينما كان متوسط سعر البيع نحو 48 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 12.5%.

 

وتضمنت البيانات متوسط سعر بيع الزجاج المسطح المنقوش 3 مم أبيض 79 جنيه للمتر المسطح في شهر مايو الماضي، مقابل 80 جنيه في شهر إبريل الماضي، بنسبة تراجع قدرها 1.25%، بينما كان متوسط سعر البيع 80.70 جنيه في شهر مايو من عام 2019، بنسبة تراجع قدرها 2.11%.

 

أما بالنسبة للخشب البياض، فقد بلغ متوسط سعر البيع 4 آلاف جنيه للمتر المكعب في شهر مايو الماضي، وذلك بدون تغيير عن شهر إبريل الماضي، بينما كان متوسط سعر البيع 4 آلاف و350 جنيه في شهر مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.05%.


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