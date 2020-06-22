تعرف على جهود مباحث المصنفات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة في ضبط العديد من القضايا.

وتمكنت اجهزة الامن من ضبط (إستوديو لتسجيل الأغانى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لإستخدامه برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية ورفع أغانيه على قناة خاصة به على موقع اليوتيوب.

وتم إستهداف (2 مطبعة، 2 مكتبة، ورشة تجليد، ورشة تكسير) "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة .. لقيام مالكيها بمخالفة القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار توجيه الحملات.