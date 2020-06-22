تعرف على أول مركز طبى يخصص لعزل الكورونا بالعاشر من رمضان × 10 معلومات.. صور

وفرت محافظة الشرقية، مركزا طبيا فى مدينة العاشر من رمضان، لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، لتخفيف معاناة على أهالى المدينة فى التنقل لمراكز المجاورة كبلبيس و ابوحماد للعلاج، بالإضافة الى تزويد مستشفى التأمين الصحى بتجهيزات و استخدمها هى الأخرى للعزل .
وإليك 10 معلومات عن هذا المركز الطبى :
1- يقع المركز الطبى بالحى العاشر غرب، وزاره وكيل الصحة بالشرقية للتأكد من مطابقة للمواصفات.
2- المركز الطبى المخصص لاستقبال حالات كورونا مكون من ثلاثة طوابق .
3- الدور الأول من المركز الطبى للاستقبال والطوارئ .
4- يوجد فى المركز 15 غرفة عزل المرضى .
5- غرف للأشعة، والمعمل، والكشف الطبي، وصيدلية الأدوية والمستلزمات الطبية.
6- مزود بغرف وسكن للفريق الطبي، و الخدمات المعاونة، من التعقيم، والمغسلة، وغرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة، وغرفة إجتماعات للفريق الطبى.
7- قام بتجهيزة جمعية مستثمرين العاشر من رمضان و اشرفت عليه مديرية الصحة.
8- فريق طبى متكامل يشرف على العلاج تحت اشراف الصحة .
9 - يتم تطبيق العلاج وفقا لبرتوكول وزارة الصحة .
10- فريق مكافحة عدوى يشرف على تعقيم و التطهير اليومى بالمركز .
افتتاح مبنى العزل العاشر
افتتاح مبنى العزل العاشر
افتتاح مبنى العزل العاشر
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