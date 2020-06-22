اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أول مركز طبى يخصص لعزل الكورونا بالعاشر من رمضان × 10 معلومات.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:00 ص
تعرف على أول مركز طبى يخصص لعزل الكورونا بالعاشر من رمضان × 10 معلومات.. صور المركز الطبى
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفرت محافظة الشرقية، مركزا طبيا فى مدينة العاشر من رمضان، لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، لتخفيف معاناة على أهالى المدينة فى التنقل لمراكز المجاورة كبلبيس و ابوحماد للعلاج، بالإضافة الى تزويد مستشفى التأمين الصحى بتجهيزات و استخدمها هى الأخرى للعزل .

وإليك 10 معلومات عن هذا المركز الطبى :
 

1- يقع المركز الطبى بالحى العاشر غرب، وزاره وكيل الصحة بالشرقية للتأكد من مطابقة للمواصفات.

2- المركز الطبى المخصص لاستقبال حالات كورونا مكون من ثلاثة طوابق .

3- الدور الأول من المركز الطبى للاستقبال والطوارئ .

4- يوجد فى المركز 15 غرفة عزل المرضى .

5- غرف للأشعة، والمعمل، والكشف الطبي، وصيدلية الأدوية والمستلزمات الطبية.

6- مزود بغرف وسكن للفريق الطبي، و الخدمات المعاونة، من التعقيم، والمغسلة، وغرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة، وغرفة إجتماعات للفريق الطبى.

7- قام بتجهيزة جمعية مستثمرين العاشر من رمضان و اشرفت عليه مديرية الصحة.

8- فريق طبى متكامل يشرف على العلاج تحت اشراف الصحة .

9 - يتم تطبيق العلاج وفقا لبرتوكول وزارة الصحة .

10- فريق مكافحة عدوى يشرف على تعقيم و التطهير اليومى بالمركز .

 

1592752428381_افتتاح مبنى العزل العاشر 4
افتتاح مبنى العزل العاشر 

 

1592752546903_افتتاح مبنى العزل العاشر 3
افتتاح مبنى العزل العاشر 

 

IMG-20200621-WA0043
 
IMG-20200621-WA0044
 
افتتاح مبنى العزل العاشر 1
افتتاح مبنى العزل العاشر

 

 


كورونا

الشرقية

صحة الشرقية

العاشر من رمضان

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

انتهاء اليوم الـ89 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ89 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بعد موافقة البرلمان النهائية... اعرف أبرز ما جاء بتعديلات قانون الأمراض المعدية

بعد موافقة البرلمان النهائية... اعرف أبرز ما جاء بتعديلات قانون الأمراض المعدية

اليوم.. فض الأحراز فى محاكمة 11 متهما بـ"التخابر مع داعش"

اليوم.. فض الأحراز فى محاكمة 11 متهما بـ"التخابر مع داعش"

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة