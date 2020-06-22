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تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بدمياط اليوم

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:25 م
تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بدمياط اليوم وزارة الصحة
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت إدارة التثقيف الصحي مديرية الصحة بدمياط، اليوم ، عن رصد 6 حالات إيجابية لفيرس كورونا المستجد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم من جانب آخر أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة بمدينة دمياط رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتابعت المحافظ الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" بطول 7.5 كم بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى مسجد الحطاب ببداية طريق عزبة البرج مرورًا بعدد من المناطق، إذ تفقدت ما تم تنفيذه من أعمال خاصة بتوسعة الممشى وتعديل زوايا ومناسيب الميل على الجانبين وتركيب بلاطات انترلوك وكذلك إنشاء مناطق مخصصة لانتظار السيارات.

وبحثت الدكتورة منال عوض إمكانية توزيع أعمدة الإنارة بطريقه محددة و تشجير المنطقة واختيار نموذج البرجولات والمقاعد ، مؤكدة على الإسراع فى معدلات التنفيذ، هذا وقد أكدت محافظ دمياط أن ذلك المشروع يعد من أهم بنود خطة التنسيق الحضارى على الإطلاق نظرًا لكونه يربط بين أهم المناطق بمدينة دمياط.

 

وعلى جانب آخر تابعت محافظ دمياط جولتها بزيارة شارع صلاح سالم لتفقد الأعمال الجارية كما ناقشت آليات تصميم و تخطيط المنطقة مرورياً والجزيرة الوسطى بميدان صلاح سالم، إذ وجهت المحافظ بسرعة إعداد الرسومات الهندسية والدراسات الخاصة بذلك بالتنسيق مع إدارة مرور دمياط تمهيدا لنهو تلك العملية وفقا للبرنامج الزمنى المحدد مسبقاً فضلا عن تنفيذ كافة الأعمال بجميع التقاطعات متضمنة رصف الشوارع و تركيب بلدورات وأعمدة إنارة وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار وفقاً لاسس و معايير فنية وهندسية.

 

 

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