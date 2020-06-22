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تسجيل 5343 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المكسيك

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:39 ص
تسجيل 5343 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المكسيك المكسيك
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5343 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال، ليتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 180 ألف شخص، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة الماضى عن تسجيل 5030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 647 حالة وفاة جديدة لتتجاوز بذلك حالات الوفاة بسبب الفيروس عشرين ألف حالة.

ويبلغ الآن إجمالى حالات الإصابة بكورونا 170485 حالة و20394 حالة وفاة على الرغم من إعلان الحكومة أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.


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كورونا

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فيروس كورونا

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