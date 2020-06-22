ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتضييق الخناق على الهجرة حتى نهاية 2020

كتبت نهال أبو السعود

قال مسؤولون فى البيت الأبيض إن الرئيس ترامب سيوقع على أمر تنفيذى بتعليق إصدار بعض تأشيرات العمل المؤقت حتى نهاية عام 2020 ، مما يضيق الخناق على الهجرة بعد التوقيع عل+ى إجراء أضيق فى أبريل.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإنها أحدث محاولة من قبل إدارة ترامب لإرضاء الجماعات التى تجادل بأنه يجب إعطاء الأولوية للعمال الأمريكيين، خاصة وسط الركود الاقتصادى الناجم عن جائحة كورونا.

ومن ضمن التأشيرات التى ستدخل فى الامر التنفيذى تأشيرات H-1B للعمال المهرة وتستخدم على نطاق واسع فى صناعة التكنولوجيا، وتأشيرات H-2B على العمال الموسميين ويتم منح تأشيرات J-1 للباحثين والباحثين ، فى حين يتم استخدام تأشيرات L-1 للمديرين التنفيذيين الذين ينتقلون إلى الولايات المتحدة من المناصب فى الخارج مع صاحب العمل نفسه.

وقال مسؤول كبير فى الإدارة أن قيود التأشيرة ستوفر أكثر من نصف مليون وظيفة للعمال الموجودين بالفعل فى البلاد ومع ذلك فإن العديد من الشركات قامت بتسريح العمال بسبب الوباء ، وقد اعترف الخبراء الاقتصاديون بأن بعض هذه الوظائف قد لا تعود.

قال المسؤول أن ترامب وجه المساعدين أيضا للعمل على إصلاحات طويلة المدى لنظام الهجرة. وقال المسؤول أن الرئيس يضغط من أجل نظام قائم على الجدارة يوزع تأشيرات H-1B على أساس أن المتقدمين حصلوا على أعلى عرض للأجور.

وقال المسؤول أن الرئيس يضغط أيضا لإغلاق الثغرات التى تسمح للشركات بالتعاقد مع العمالة الأجنبية.

ووفقا للتقرير لا ينطبق الأمر على أولئك الموجودين بالفعل فى الولايات المتحدة ، ويمنح إدارة ترامب بعض الوقت فى إجراء استثناءات أخرى. على سبيل المثال ، يُعفى المهاجرون الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات لتوفير العمالة "الضرورية لسلسلة الإمداد الغذائى فى الولايات المتحدة" ، وكذلك الأفراد "الذين سيكون دخولهم فى المصلحة الوطنية" على النحو الذى تحدده الحكومة الفيدرالية.

وقال ترامب عن الأمر خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "أعتقد أن ذلك سيجعل الكثير من الناس سعداء للغاية ، ومن المنطقى أن أكون صادقًا معك. هذا منطقي".