اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 03:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب: الديمقراطيون يسعون لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة الأمريكية

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:10 ص
ترامب: الديمقراطيون يسعون لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة الأمريكية ترامب
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمى على تويتر، إن الديمقراطيين يسعون هذا الأسبوع لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة، مؤكدا أن أعضاء الكونجرس الجمهوريين سيقاتلون لإفشال مشروع الديمقراطيين، مضيفا: "يجب أن نحمى ونعتز بشرطتنا فهي تحافظ على سلامتنا".
 
 
 
من ناحية أخرى، وقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره لم يملأ حتى نصف الصالة المغطاة المخصصة لأول لقاءاته الجماهيرية السياسية منذ شهور، وهاجم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع عن إدارته لأزمة فيروس كورونا، فى محاولة لتنشيط الحملة الرامية لانتخابه لفترة جديدة.
 
وحمل الرئيس، الذى تنبأ بأن أول مؤتمراته الشعبية منذ شهور سيكون ملحميا، وسائل الإعلام مسئولية تثبيط همم أنصاره عن الحضور، واستشهد أيضا بسوء تصرفات المتظاهرين فى الخارج، لكنه لم يسلم بالتحديد بأن عددا كبيرا من المقاعد فى مركز بوك الذى يسع 19 ألفا كان خاليا.
 
وسعى ترامب لاستغلال المناسبة لتنشيط حملته الانتخابية، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة كورونا، ومقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية الذى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو فى قبضة شرطة منيابوليس.

دونالد ترامب

اخبار ترامب

ترامب

الشرطة الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. فض الأحراز فى محاكمة 11 متهما بـ"التخابر مع داعش"

اليوم.. فض الأحراز فى محاكمة 11 متهما بـ"التخابر مع داعش"

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة