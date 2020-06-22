ترامب: أدرس فكرة إجراء لقاء مع رئيس فنزويلا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدرس فكرة إجراء لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وفقا موقع روسيا اليوم. وألمح الرئيس الأمريكى إلى إمكانية مراجعة موقفه تجاه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، وعدم الاعتراف به كزعيم للبلاد، وحول اللقاء بمادورو قال ترامب: "قد أفكر فى هذا الأمر.. مادورو يرغب في مقابلتي. وأنا لا أعترض على أى لقاءات، ولكن حتى هذه اللحظة، كان جوابي الرفض".

وفى وقت سابق ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية أن تسريبات كتاب جون بولتون مستشار دونالد ترامب السابق للأمن القومي، يستمر في كشف تفاصيل مثيرة، من داخل البيت الأبيض، وهذه المرة حول خفايا مشاعر الرئيس الأمريكي تجاه قادة دول أخرى، حيث ذكر مستشار ترامب السابق للأمن القومي، في كتابه المرتقب "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض"، الأجواء المشحونة بين ترامب ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو في 2018.

ومع استمرار شكاوى ترودو من الجمارك التي فرضها ترامب على البضائع الكندية، قرر ترامب الانسحاب من اتفاقية مجموعة الـ7 التي روج لها ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يطلب ترامب من المسؤولين الحكوميين، الهجوم على ترودو، خلال المقابلات التليفزيونية التي يظهرون بها، قائلا: "فقط هاجموا ترودو، لا تقلقوا بشأن الآخرين".

وقال بولتون في كتابه: "ترامب لم يحب ترودو وماكرون قط، لكنه تحملهما، بينما عارضهما وتحداهما خلال الاجتماعات الدولية بداعي المزاح الممزوج بالجدية، وأتوقع أنهم فهما ما كان يفعله ترامب، وهما تماشيا معه لأنه ليس من مصلحتهم أن يكونا على خلاف مع رئيس الولايات المتحدة".