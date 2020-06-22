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تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة بدر 15 يوماً

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:46 م
تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة بدر 15 يوماً حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة بدر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش قبل بيعه على عملائهما فى مدينة بدر ، وحرر محضر بالواقعة، ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، فى ضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فى مدينة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر حشيش وزنت 250 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين. 
 
 
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 

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