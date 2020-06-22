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تجديد حبس سائق لاتهامه بسرقة 250 ألف جنيه من سيارة شركة فى 15 مايو

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:13 ص
تجديد حبس سائق لاتهامه بسرقة 250 ألف جنيه من سيارة شركة فى 15 مايو كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة التبين و15 مايو تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شركة يعمل بها، وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من كشف غموض واقعة سرقة ربع مليون جنيه من سيارة شركة أثناء سيرها بمحور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأن سائق الشركة وراء الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من أحد مسئولى شركة بسرقة ربع مليون جنيه من سائق بالشركة، أثناء سيره بطريق الأوتوستراد، عن طريق كسر شباك سيارته، وعلى الفور انتقل رجال رجال المباحث إلى المكان، وبإجراء التحريات تبين أن السائق وراء ارتكاب السرقة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة،  واعترف بسرقة المبالغ المالية بعد اختلاقه سرقة الأموال بعد كسر زجام السيارة بعودته لشراء زجاجة مياه من أحد الأكشاك بالطريق، واستولى على الأموال لمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 


15 مايو

جريمة سرقة

سرقة اموال من سيارة

اخبار الحوادث

امن القاهرة

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