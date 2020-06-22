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تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:11 م
تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس هنا شيحة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 17 أغسطس المقبل للاطلاع.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات " بانوراما للإنتاج الفنى، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".

وقال المحامى بالنقض خالد محمد، أن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

 

 


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