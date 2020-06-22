اليوم السابع
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بدون مسحة.. اختبار جديد لفحص فيروس كورونا فى اللعاب

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:00 م
بدون مسحة.. اختبار جديد لفحص فيروس كورونا فى اللعاب اختبار فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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أطلقت بريطانيا اختبار لعاب جديد لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، بدلاً من مسحات الأنف والحلق ويمكن إجراء هذا الاختبار في المنزل، كما يأمل الخبراء أن يكون اختبار اللعاب أكثر فعالية وأبسط من اختبارات الحلق ومسحة الأنف المستخدمة حاليًا، والتي يصعب إجراؤها ويُعتقد أنها تؤدي إلى نتائج غير موثوقة في ما يصل إلى 30 % من الحالات.

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ووفقاً لموقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية فقد تم تطوير الاختبارات بواسطة Chronomics ، وهي شركة أسسها علماء من جامعات أكسفورد وكامبريدج، وكلية لندن الجامعية وفي حالة نجاح الاختبار الجديد يمكن أن يزيد بشكل كبير من سهولة الوصول إلى الاختبار وتشخيص الإصابة.                                                                                                                                       

وسيشارك ما يصل إلى 14 ألف مريض - بما في ذلك الطاقم الطبي وعائلاتهم وعمال المجلس وموظفي الجامعات والطلاب - في تجربة اختبار اللعاب التي تستغرق أربعة أسابيع في ساوثمبتون.

يضع المشاركون لعابهم في وعاء ويأخذونه إلى المستشفى، يجب أن يتلقوا النتائج في غضون 48 ساعة، ومع ذلك ، تتطلب اختبارات المسحة من المرضى أخذ عينة من الجزء الخلفي من أنفهم وحلقهم مما قد يجعلهم يقدمون نتائج غير صحيحة نتيجة لذلك.

سيتم تسليم مجموعات الاختبار إلى منازل المشاركين أو أماكن العمل كل أسبوع بحلول نهاية يوليو ، سيتم أخذ عينات ما يصل إلى 400 ألف شخص في الأسبوع لتحديد ما إذا كان الاختبار الشامل يمكن أن يقلل من معدلات الإصابة.

وقدرت الأبحاث أن حوالي 10% من اختبارات الحلق ومسحة الأنف تنتج سلبيات كاذبة - حيث تكون النتيجة سلبية حتى إذا كان الشخص مصابًا بالفيروس - على الرغم من أن هذا قد يصل إلى 30%.

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الإجراء الجديد سيمكن الحكومة البريطانية من توسيع سهولة الاختبار وإمكانية الوصول إليه لتحديد مرضى الفيروسات الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني أن "اختبار اللعاب يمكن أن يسهل على الناس إجراء اختبارات فيروس كورونا في المنزل دون الحاجة إلى استخدام المسحات"، مضيفاً "ستساعدنا هذه التجربة أيضًا في معرفة ما إذا كان الاختبار الروتيني في المنزل يمكن أن يتعرف على الحالات مبكرًا ".

ستتم مشاركة نتائج اختبارات اللعاب مع خطة الاختبار والتتبع الحكومية حتى يُطلب من أي شخص لديه نتيجة إيجابية تقديم تفاصيل عن جهات الاتصال القريبة الأخيرة.

 

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها تجري محادثات مع موردي الاختبارات القائمة على اللعاب لتسهيل إنتاجهم بكميات كبيرة إذا أثبتت التجربة نجاحها.

إحدى المشاكل الرئيسية في استراتيجية الاختبار والتتبع هي أن المرضى يطلبون حاليًا إجراء اختبار بمجرد تعرضهم لأعراض الفيروس.

سبق أن قال وزير الصحة أن ما بين 70 و 80 % من المصابين بالفيروس ليس لديهم أي علامات على الإطلاق مما يعني أنهم لا يدخلون النظام.

ولكن إذا استطاعت الحكومة أن تجعل العملية أسهل، فيمكنها أن تطلب من أفراد الجمهور اختبار أنفسهم بشكل عشوائي.

 


اختبار فيروس كورونا

تحليل فيروس كورونا

مسحة الانف لكورونا

مسحة الحلق

اختبار اللعاب كورونا

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