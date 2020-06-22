انطلاق فعاليات اليوم الثانى للمنتدى البيئى بجامعة طنطا

الغربيه - عادل ضرة

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثانى والأخير للمنتدى البيئى الدولى الرابع الذى تنظمه جامعة طنطا ، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، وبمشاركة 250 عالماً وباحثاً من 15 دولة، 50 جامعة من مختلف دول العالم.

صرح بذلك الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المنتدى، وأضاف أن اليوم الثانى والأخير للمنتدى سيناقش عدة محاور منها: "النانو تكنولوجي" وتطبيقاته، و"تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته" و"التشريعات البيئية" و"التغيرات المناخية" و"تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية" - وذلك افتراضياً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اتساقًا مع الظروف الحالية لجائحة كورونا.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق فودة بأن ستكون هناك 5 محاضرات "kay notes" قبل بدء عرض الأبحاث، مشيراً إلى أن المحاضرة الأولى بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية" يحاضرها الدكتور حسام مغازى أستاذ هندسة الرى وزير الموارد المائية والرى السابق.

من ناحيه أخرى كرم الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أسرة الشهيد البطل أحمد المنسى إيمانا وعرفانًا وتقديرًا لدور شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل؛ حيث استقبل منار منسى زوجة الشهيد وأولاده بمقر جامعة طنطا، وأهداهم درع الجامعة.

وأكد الدكتور مجدى سبع، على أهمية الدور الذى تقوم به قواتنا المسلحة والشرطة فى حروبهم ضد الإرهاب وحماية حدود مصر وحفظ مقدساتها، والدفاع عن أمنها القومى فى الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه يجب علينا جميعًا تقديم الدعم والرعاية لأسر شهدائنا رداً للجميل وتقديرا لدورهم.

وأعربت منار زوجة الشهيد البطل أحمد منسى عن سعادتها البالغة بدعوة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، وعلى حسن استقباله، وحسه الوطنى وإيمانه الشديد بدور شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم.

وأضافت أن الدكتور مجدى سبع قال لها خلال اللقاء: "أبناء شهداء الوطن هم أبناءنًا جميعاً، ونحن فى خدمتهم، عرفانًا وتقديرًا منا برد الجميل لهؤلاء الأبطال الذين حفروا أسمائهم على قلوب المصرين، وسيخلد التاريخ ذكراهم".