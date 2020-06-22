اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 10:39 ص
خالد صلاح
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انخفاض أسهم طوكيو بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:05 ص
انخفاض أسهم طوكيو بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بورصة
رويترز

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نزلت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، وتحركت في نطاق ضيق، إذ انتاب القلق المستثمرين بسبب المخاوف بشأن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وتخلى المؤشر نيكي القياسي عن مكاسب طفيفة حققها في التعاملات المبكرة وأغلق منخفضا 0.18 بالمئة إلى 22437.27 نقطة، فيما تقدم 72 سهما على المؤشر مقابل تراجع 147.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم أمس الأحد، فيما شهدت أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أكبر إصابات.

كما تأثرت المعنويات سلبا بإعلان أبل المصنعة لآيفون عن إغلاق مؤقت لأحد عشر متجرا في فلوريدا وأريزونا وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا يوم الجمعة.

وألحق الإعلان الضرر بالأسهم المرتبطة بأبل في اليابان، إذ تراجعت أسهم ألبس ألباين وموراتا للتصنيع وروم بما يتراوح بين 0.67 بالمئة و1.25 بالمئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 1579.09 نقطة، مع هبوط قرابة ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وسجلت أسهم شركات الطيران والنقل البري أكبر انخفاض بين المؤشرات الفرعية، إذ انخفضت 1.65 بالمئة و1.89 بالمئة على الترتيب.

وكان سهم توشيبا نقطة متألقة، إذ ارتفع 4.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تعتزم تسييل حصتها في وحدتها السابقة لرقائق الذاكرة كيوكسيا هولدنجز وأن تعيد غالبية صافي حصيلة البيع إلى المساهمين.

 


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طوكيو

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