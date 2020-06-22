الهند: الموقف المتعلق بمنطقة وادى جالوان واضح من الناحية التاريخية

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستاف، أن موقف بلاده المتعلق بمنطقة وادى جالوان كان واضحا من الناحية التاريخية.

جاء ذلك في بيان صحفي وزعته سفارة الهند لدى مصر نسخة منه اليوم الاثنين.

وقال سريفاستاف - تعليقا على البيان الصادر عن المتحدث الصيني حول الأحداث التي وقعت في منطقة وادي جالوان - إن ما وصفه بمحاولات الجانب الصيني الآن تقديم ادعاءات مبالغ فيها ولا يمكن الدفاع عنها فيما يتعلق بخط السيطرة الفعلي، ليست مقبولة و لا تتوافق مع موقف الصين نفسها في الماضي.

وأوضح أن "القوات الهندية على دراية تامة بمحاذاة خط السيطرة الفعلي في جميع قطاعات المناطق الحدودية بين الهند والصين، بما في ذلك وادي جالوان وهي ملتزمة به في هذا المكان، كما تفعل في كافة الأماكن الأخرى".

ونفى المتحدث - بحسب البيان - قيام الجانب الهندي قط بأي إجراءات عبر خط السيطرة الفعل.. مشيرا إلى أن القوات الهندية تقوم بدوريات في هذه المنطقة منذ فترة طويلة دون وقوع أي حوادث.

وقال "إننا لا نقبل الزعم بقيام الهند بتغيير الوضع الراهن من جانب واحد ، بل في الواقع كنا نحافظ عليه".

وذكر أنه في منتصف شهر مايو، حاول الجانب الصيني تجاوز خط السيطرة الفعلي في مناطق أخرى من القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الهند والصين "وقد قوبلت هذه المحاولات دائمًا باستجابات مناسبة من جانبنا".

وأضاف أن الجانبين انخرطا بعد ذلك في مناقشات من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية القائمة لمعالجة الوضع الناشئ عن الأنشطة الصينية حيث اجتمع كبار القادة في 6 يونيو الجارى ووافقوا على عملية لخفض التصعيد وفض الاشتباك على طول خط السيطرة الفعلي تضمنت إجراءات متبادلة. واتفق الجانبان على احترام خط السيطرة الفعلي والالتزام به وعدم القيام بأي أنشطة تهدف لتغيير الوضع الراهن.

واعتبر ان الجانب الصيني لم يلتزم بهده التفاهمات وسعى إلى إقامة إنشاءات عبر خط السيطرة الفعلي، وعندما تم إحباط هذه المحاولة، قامت القوات الصينية بأعمال عنيفة في 15 يونيو 2020 أسفرت بصورة مباشرة عن خسائر بشرية.

وأكد المتحدث الهندي "إننا نتوقع أن يطبق الجانب الصيني بإخلاص التفاهم الذي تم التوصل إليه بين وزراء الخارجية لضمان تحقيق السلام والهدوء في المناطق الحدودية، وهو أمر ضروري للغاية لتطوير علاقاتنا الثنائية بصورة شاملة".