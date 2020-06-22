اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند: الموقف المتعلق بمنطقة وادى جالوان واضح من الناحية التاريخية

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:25 م
الهند: الموقف المتعلق بمنطقة وادى جالوان واضح من الناحية التاريخية الجيش الهندى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستاف، أن موقف بلاده المتعلق بمنطقة وادى جالوان كان واضحا من الناحية التاريخية.

جاء ذلك في بيان صحفي وزعته سفارة الهند لدى مصر نسخة منه اليوم الاثنين.

وقال سريفاستاف - تعليقا على البيان الصادر عن المتحدث الصيني حول الأحداث التي وقعت في منطقة وادي جالوان - إن ما وصفه بمحاولات الجانب الصيني الآن تقديم ادعاءات مبالغ فيها ولا يمكن الدفاع عنها فيما يتعلق بخط السيطرة الفعلي، ليست مقبولة و لا تتوافق مع موقف الصين نفسها في الماضي.
وأوضح أن "القوات الهندية على دراية تامة بمحاذاة خط السيطرة الفعلي في جميع قطاعات المناطق الحدودية بين الهند والصين، بما في ذلك وادي جالوان وهي ملتزمة به في هذا المكان، كما تفعل في كافة الأماكن الأخرى". 
ونفى المتحدث - بحسب البيان - قيام الجانب الهندي قط بأي إجراءات عبر خط السيطرة الفعل.. مشيرا إلى أن القوات الهندية تقوم بدوريات في هذه المنطقة منذ فترة طويلة دون وقوع أي حوادث.
وقال "إننا لا نقبل الزعم بقيام الهند بتغيير الوضع الراهن من جانب واحد ، بل في الواقع كنا نحافظ عليه".
وذكر أنه في منتصف شهر مايو، حاول الجانب الصيني تجاوز خط السيطرة الفعلي في مناطق أخرى من القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الهند والصين "وقد قوبلت هذه المحاولات دائمًا باستجابات مناسبة من جانبنا". 
وأضاف أن الجانبين انخرطا بعد ذلك في مناقشات من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية القائمة لمعالجة الوضع الناشئ عن الأنشطة الصينية حيث اجتمع كبار القادة في 6 يونيو الجارى ووافقوا على عملية لخفض التصعيد وفض الاشتباك على طول خط السيطرة الفعلي تضمنت إجراءات متبادلة. واتفق الجانبان على احترام خط السيطرة الفعلي والالتزام به وعدم القيام بأي أنشطة تهدف لتغيير الوضع الراهن.
واعتبر ان الجانب الصيني لم يلتزم بهده التفاهمات وسعى إلى إقامة إنشاءات عبر خط السيطرة الفعلي، وعندما تم إحباط هذه المحاولة، قامت القوات الصينية بأعمال عنيفة في 15 يونيو 2020 أسفرت بصورة مباشرة عن خسائر بشرية.
وأكد المتحدث الهندي "إننا نتوقع أن يطبق الجانب الصيني بإخلاص التفاهم الذي تم التوصل إليه بين وزراء الخارجية لضمان تحقيق السلام والهدوء في المناطق الحدودية، وهو أمر ضروري للغاية لتطوير علاقاتنا الثنائية بصورة شاملة".


الهند

الجيش الهندى

وادى جالوان

وزارة الخارجية الهندية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة