المنقطة الأزهرية بالأقصر: امتحان الفقه من المنهج وفى مستوى الطالب المتوسط

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الاثنين، أنه بدأت صباح اليوم، امتحانات مادة الفقه للقسم الأدبى للشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث تفقد برفقة قيادات المنطقة لجان الامتحانات، وتابع انتظام العمل باللجان مع الأخذ بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه جاءت أسئلة الفقه المالكى من داخل المنهج المقرر وفى مستوى الطالب المتوسط ولم تكن هناك شكوى، فضلًا عن التشديد على المشاركين بأعمال الامتحانات باللجان بعدم دخول الهواتف المحمولة على الإطلاق ما عدا هاتف رئيس اللجنة وأهمية توفير المناخ النفسى المناسب للطلاب، وضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة؛ لتفادى وقوع أى مشكلة وسرعة حلها.

ورافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، خلال جولاته على اللجان كل من أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ جمال سليمان مدير التعليم الثانوى، وعبدالعظيم حسن المهندس مدير التعليم الإعدادي، وإيمان أحمد كمال مدير رياض الأطفال، وذلك فى لجان معاهد المنشاة العماري وفتيات وبنين الوابورات واطمأنوا على سير أعمال الامتحانات.

وكان قد أوضح الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية أنه قاد صباح أمس الأحد، جولة لتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019/2020 م وذلك بمعهد فتيات الأقصر، حيث يؤدى 3402 طالب وطالبة الامتحانات موزعين على 21 لجنة على مستوى محافظة الأقصر ؛ وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب فى اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، حيث أدى طلاب القسم العلمى في أول يوم لانطلاق الامتحانات امتحان مادة الفقه، وشدد رئيس المنطقة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين، ورافقه أثناء الزيارة الأستاذة جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية للمنطقة.







