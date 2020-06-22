اليوم السابع
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المستشفيات التعليمية: خروج 61 حالة بعد التعافى من الإصابة بكورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:11 م
المستشفيات التعليمية: خروج 61 حالة بعد التعافى من الإصابة بكورونا كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خروج 25 حالة من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى بنها التعليمى بالقليوبية و28 حالة من مستشفى المطرية التعليمى بالقاهرة و 8 حالات من مستشفى الأحرار التعليمى.
 
وصرح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة بأنه يوما بعد يوم يقدم أبطال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نموذجا يحتذى به فى تحدى جائحة كورونا المستجد مما يؤكد أصالتهم وتضحياتهم باعتبارهم خط الدفاع الأول فى هذا الظرف الإستثنائى الذى يمر به الوطن وبجهدهم وجهد أبناء الوطن وسواعدهم سوف نعبر هذه المحنه بإذن الله.
 
 وأضاف الدكتور عبدالكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمى بأن المستشفى تعد من أكبر المستشفيات بمحافظة الشرقية وتقدم كافة الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد ونتبع فى ذلك كافة البروتوكولات المعتمدة للوقاية ومكافحة العدوى ونتخذ كافة الإجراءات والإحتياطات للحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية العاملة ، وتم اليوم خروج ( 8 ) حالات شفاء جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المستشفى  ليرتفع عدد الحالات من مصابي فيروس كورونا المتعافين إلي (26) حالة وأوضح بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفى.
 
وأفادت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى بأن اليوم تم تعافى وخروج 25 حالة من المستشفى من مصابى فيروس كورونا المستجد وتوجهوا الى منازلهم لإستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافى ، والمستشفى مستمرة فى تقديم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابى كورونا بمحافظة القليوبية بالإضافة الى جلسات الغسيل الكلوى وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.
 
وأضاف د. وائل الدرندلى القائم بأعمال مدير مستشفى المطرية التعليمي بأن مستشفى المطرية صرح طبى كبير مجهز لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية وكافة التدخلات الجراحية لمرضى كورونا ويضم نخبة من الأطباء المميزين ويعد خروج 28 مصاب بعد تعافيهم من المرض أمر أثلج صدرونا ورفع معنويات جميع أفراد الطاقم الطبى بالمستشفى حيث أن المرضى المتعافين تم حجزهم بالمستشفى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحه وتبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد  وتم اليوم خروجهم بعد الشفاء من الفيروس وتحولهم من ايجابى إلى سلبى وسينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى مع تمنياتنا لها بالصحة والعافية.

 


الصحة

كورونا

المستشفيات التعليمية

فيروس كورونا

أخبار مصر

علاج كورونا

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