المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض كيفن هاسيت يرحل بعد عودة مؤقتة

رويترز

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنه سيغادر إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قريبا، لينهى عودة قصيرة إلى الحكومة قام خلالها بالمساعدة فى الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وكان هاسيت، قد عمل رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض فى السنتين الأوليين لولاية ترامب قبل أن يستقيل. وعاد إلى الإدارة بصفة مؤقتة فى وقت سابق هذا العام.

وقال هاسيت لرويترز، فى رسالة بالبريد الالكرتونى، "جئت للعمل بلا أجر لمدة 90 يوما.. هذه الفترة أوشكت على الانتهاء."

وفى الأيام الأولى لتفشى الفيروس، جلب هاسيت الاهتمام إلى الآثار الاقتصادية الضخمة المتوقعة من الجائحة ورسم صورة للتداعيات المرجحة أكثر قتامة مما فعل معاونو البيت الأبيض الآخرون فى ذلك الوقت.