وأضاف أن الأعداد المسجلة ما زالت ضمن المعقول، لكونها لم تتضاعف عكس ما كان في الفترات السابقة، التي تضاعفت فيها الإصابات من 300 إلى 600 إصابة وأكثر، مؤكدا أنه في حال وجود تضاعف في الأعداد تكون هناك خطورة للوضع الصحي العام.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت عن تسجيل 1646 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد وتماثل 724 حالة للشفاء، وذكرت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ أمس الأحد، بأنه " تم فحص 10027 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق ، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (445241)".