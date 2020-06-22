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الصحة العالمية :لقاح كورونا يستغرق عامين ونصف ليتوفر للجميع

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:13 م
الصحة العالمية :لقاح كورونا يستغرق عامين ونصف ليتوفر للجميع مبعوث منظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو
كتب خالد إبراهيم

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أكد الدكتور ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بشأن مواجهة فيروس كورونا، أنه يجب التأكد من أن يفهم الجميع أن الفيروس لا يزال موجوداً ويجب الاستعداد لإمكانية عودة الفيروس مجدداً ولمنعه يجب أن تكون هناك خطوط دفاعية جيدة صحية واقتصادية واجتماعية وأهم ما يجمعها هو الاستمرارية والثبات".

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

وتابع، خلال منتدى الصحة الرقمى، "أقول للناس لا تفترضوا أنه سيكون هناك لقاح ضد كورونا بشكل سريع ولهذا أقول أرجوكم عليكم أن تتعايشوا مع هذا الفيروس للمستقبل القريب وهو ما سيجعل الحياة أسهل"

 

وأضاف، "أظن أنه سيستغرق عامين ونصفاً ليكون اللقاح متوافراً لكل الناس في العالم.. أتمنى أن يتم إثبات أني على خطأ وأن يظهر لقاح سريعاً لكني أعتقد أنه من الأفضل التمسك بفرضية أن الفيروس سيبقى لفترة أطول فاللقاح يجب أن يتم اختباره على عدد كبير من الأفراد للتأكد من آثاره الجانبية"

 

وأكد أن افضل طريقة للتعامل مع الفيروس هو إجراء الفحص حين ظهور الأعراض وأن تكون المسحة مأخوذة من أعمق منطقة فى الأنف ويتم فحصها بطريقة متأنية لنعرف النتيجة ويمكن أن تكون بعض النتائج مغلوطة لذا من الجيد إجراء الأشعة المقطعية لمعرفة ما إن كانت هناك آثار للفيروس فى الجهاز التنفسى"

 

ويشهد المنتدى مشاركة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع فى دولة الإمارات وبينت هوي وزير الصحة وخدمات الرعاية في النرويج ولينا هالينجرين وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية في السويد والدكتور ديفيد نابارو المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19، ويشارك به عدد من وزراء الصحة والمسؤولين الحكوميين والخبراء في الإمارات والعالم، بحسب ما ذكرت "العين" الاماراتية.

 


مبعوث منظمة الصحة العالمية

كوفيد 19

لقاح فيروس كورونا

كورونا نيوز

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