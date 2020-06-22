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السيطرة على ماس كهربائى بالدور السابع بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:18 م
السيطرة على ماس كهربائى بالدور السابع بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام
كتب محمد السيد

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تسبب ماس كهربائي بمفتاح تشغيل وحدة التكييف داخل مكتب المجالس واللجان بالدور السابع بمبنى الوطنية للإعلام فى خروج دخان، سريعاً ما تمت السيطرة عليه.

 

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام إنه علي الفور تعاملت وحدة الدفاع المدني المتواجدة بالمبني معه وتمت السيطرة عليه وتابعت الجهات المعنية من قطاع الأمن التأكد من السيطرة على الأمر وقد تم التأكد من عدم وجود اية خسائر بشرية أو مادية  بمكان الدخان سوى بمفتاح تشغيل وحدة التكيف.

 

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام أكدت من قبل أنه سوف يتم تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين علي المعاش في شهر يوليو 2018  ، في الاول من يوليو القادم نظرا لإقفال أعمال السنة المالية  والتي تنتهي في الثلاثون من يونيو الجاري على أن يتم البدء في تسليم الشيكات في الأول من يوليو 2020 .

 

وأشارت الهيئة فى بيان لها الى أن تكلفة صرف هذه المستحقات بلغ ما يزيد عن 12 مليون تم توفيرها من خلال الموارد الذاتيه للهيئة،  متابعة :"لا نلتفت للشائعات لاشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصيه ".

 

وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام أنها قامت ببعض الاجراءات رغم ضآلة مواردها المالية لتدبير تلك المبالغ دون الحصول على دعم اضافي للموازنة المخصصة لها حرصاً منها للحفاظ على حقوق العاملين بها وصرف مستحقاتهم المالية.


الهيئة الوطنية للاعلام

حسين زين

اخبار مصر

الوطنية للاعلام

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