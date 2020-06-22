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السودان: تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:04 م
السودان: تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة كورونا فى السودان - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 135 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 36 اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 231 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8698 حالة، بينها 533 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3460 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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