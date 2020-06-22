السكرتير العام للسويس يؤكد زيادة إنتاج وموارد مشروعات المحافظة

السويس – السيد فلاح

عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعًا حضره عدد من مديري مشروعات المحافظة لمناقشة انتظام وجدية العمل وتنمية الموارد داخل مشروعات المحافظة ومنظومة النظافة وإدارة الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة بناء علي تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

في بداية الاجتماع قدم مديرو المشروعات بيانًا بأعداد العاملين بكل مشروع ومدي الزيادة والعجز في بعض المشروعات من العاملين .

وأكد السكرتير العام لمحافظة السويس، علي مدير الموارد البشرية بالمحافظة التنسيق مع مديري المشروعات لتوفير اجتياجات كل مشروع من العاملين لسد العجز في بعض المشروعات.

وشدد عبد العظيم، علي ضرورة انتظام العمل بالمشروعات وزيادة التحصيل والانتاجية للمشروعات ، وأكد علي مدير الطوارئ بجهاز النظافة بتكثيف أعمال النظافة بالتنسيق مع الأحياء .

حضر الاجتماع كل من اللواء عبد العظيم محمد، مدير مشروع الإشراف علي المواقف واللواء خالد سعد، مدير مشروع البون مقابل الخدمة بالمحاجر والعميد أحمد يوسف، مدير مشروع الشاليهات والشواطئ والعميد علاء إسماعيل، مدير مشروع الأسواق والورش والمهندسة فاتن جمال، مدير عام الشئون الانتاجية والاقتصادية وجمالات علي همام، مدير الموارد البشرية بالمحافظة ومنير كامل، ومحمد حسن، ممثلي جهاز الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة.