السفارة الأمريكية فى القاهرة عن احتجاجات العنصرية: مسؤوليتنا هى طرح الأسئلة

كتب آسر أحمد

حرصت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، على توجيه رسالة لكل المتظاهرين الأمريكيين الذين ينددون بالعنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء، بعد مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وقالت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر فيس بوك، "يجب علينا ألا نتظاهر بأننا دائمًا متفقين مع حكومتنا أو سعداء بها، وإنما مسؤوليتنا هي طرح الأسئلة".

يجب علينا ألا نتظاهر بأننا دائمًا متفقين مع حكومتنا أو سعداء بها، وإنما مسؤوليتنا هي طرح الأسئلة.https://t.co/7hcBD4Y5CI — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) June 22, 2020

واستعانت السفارة في رسالتها بمقال للشاعرة إليزابيث ألكزندر، حينما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الدراسات الأميركية الأفريقية في جامعة ييل، وهي الآن تشغل منصب رئيس مؤسسة أندرو دبليو ميلون، وهي أكبر مؤسسة في أميركا تمول الفن والثقافة، والتي تحدثت من خلاله عن تاريخ الأمريكيين في المظاهرات والاحتاجاجات على مدار العصور.

وفي وقت سابق من السبت الماضي، أعلنت السلطات أن رجلا يبلغ من العمر 19 عاما قتل، وأن ‏شخصا آخر فى حالة حرجة بعد إطلاق نار قبل الفجر في منطقة سياتل بالولايات المتحدة. ‏