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السفارة الأمريكية فى القاهرة عن احتجاجات العنصرية: مسؤوليتنا هى طرح الأسئلة

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:07 م
السفارة الأمريكية فى القاهرة عن احتجاجات العنصرية: مسؤوليتنا هى طرح الأسئلة احتجاجات أمريكا
كتب آسر أحمد

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حرصت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، على توجيه رسالة لكل المتظاهرين الأمريكيين الذين ينددون بالعنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء، بعد مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وقالت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر فيس بوك، "يجب علينا ألا نتظاهر بأننا دائمًا متفقين مع حكومتنا أو سعداء بها، وإنما مسؤوليتنا هي طرح الأسئلة".

واستعانت السفارة في رسالتها بمقال للشاعرة إليزابيث ألكزندر، حينما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الدراسات الأميركية الأفريقية في جامعة ييل، وهي الآن تشغل منصب رئيس مؤسسة أندرو دبليو ميلون، وهي أكبر مؤسسة في أميركا تمول الفن والثقافة، والتي تحدثت من خلاله عن تاريخ الأمريكيين في المظاهرات والاحتاجاجات على مدار العصور.

وفي وقت سابق من السبت الماضي، أعلنت السلطات أن رجلا يبلغ من العمر 19 عاما قتل، وأن ‏شخصا آخر فى حالة حرجة بعد إطلاق نار قبل الفجر في منطقة سياتل بالولايات المتحدة. ‏

وقالت الشرطة في بيان على تويتر، إن إطلاق النار وقع في حوالى الساعة الثالثة صباحًا ‏في المنطقة القريبة من وسط المدينة المعروفة باسم تشاز، وهو اختصار لـ"منطقة ‏كابيتول هيل ذاتية الحكم".‏
 
وتابع ترامب في كلمته: "إن هؤلاء المتطرفين أنفسهم نهبوا الشركات وجرحوا ضباط الشرطة"، وقال أمام أنصاره: "رأينا جميعا أعمال التخريب التى طالت التماثيل، وحرق للعلم الأمريكي.. ونحن سنسن قانونا يقضى بسجن عام لكل من يفعل ذلك".

 


السفارة الأمريكية في القاهرة

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مظاهرات امريكا

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