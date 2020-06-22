السعودية: مصاب بكورونا نقل العدوى لـ24 شخصاً بسبب المصافحة

إيمان حنا

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أن مصابا بكورونا نقل العدوى لـ24 شخصاً، وأوضحت الوزارة أنه فى مناسبة عائلية نقل المصاب العدوى لـ24 شخصاً؛ بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، وفق صحيفة الرياض.

وكشفت أن أحد المصابين حالته حرجة وهو فى العناية المركزة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

ومن جهة أخرى قد نعى عضو مجلس الشورى السعودى الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنى، الدكتور عبد الله الفوزان، اليوم، زوجته علياء عبد الله الرقابى، التى وافتها المنية مساء أمس الأحد بمدينة الرياض، وذلك بعد أن أعلن تسلل فيروس كورونا لأفراد أسرته قبل أربعة أيام، حسبما ذكرت "سبق".

وتفصيلاً، جاء ذلك فى تغريدة بثها عبر حسابه الرسمى بمنصة تويتر، جاء فيها: "إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتى علياء عبدالله الرقابى أُم خالد. فاللهم يا حى يا قيوم اجعلها من الشهداء، واغفر لها، وارحمها، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس"، واختتم "الفوزان" تغريدته بسؤال الله أن يجمعه بها مع نبيه وعباده الصالحين فى جنات النعيم "إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون".

وكان "الفوزان" قد أعلن عبر تغريدة له قبل أربعة أيام إصابة أفراد أسرته بالفيروس، جاء فيها: "تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الاحترازات. أسأل الله العلي القدير لهم وللمصابين كل السلامة، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرًا لذنوبهم.. اللهم لك الحمد في السراء والضراء.. لا تنسوهم من دعائكم، لا حرمكم الله الأجر وإنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 161005 حال، وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4045 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ، وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1307 حالة وفاة.