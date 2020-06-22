"الزراعة": لجان متابعة لـ13نوع خضار لزيادة الإنتاج ومواجهة المناخ المتغير

كتب عز النوبى

تتابع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان متخصصة، تقديم جميع والتوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديًا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار سواء للخضر أو الفاكهة خاصة مع المناخ المتغير وارتفاع درجات الحرارة.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم ارسال تقرير يومى إلى الإدارة المركزية للبساتين عن حالة الزراعات الصيفية، مضيفًا أن هناك متابعة يومية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق ومن الخضروات الأساسية منها "البطاطس، الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والفاصوليا، ولوبيا، قرنبيط، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر".

وأضاف "البحراوى"، أن هناك لجانًا مكثفة تعمل دوريًا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضراوات بجميع المحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعًا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تكليفات لإدارة الخضر بمتابعة جميع أصناف الخضر والفاكهة، ونشر لجان بالتعاون مع مديريات الزراعة، لرصد حالات المتغيرات على المنتجات الزراعية، وتلقى أى شكاوى من المزارعين وحلها على الفور، وعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضراوات، والزراعات المكشوفة لمواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية.