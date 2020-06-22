اليوم السابع
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الزراعة: حصاد 2400 فدان بنجر سكر بمشروع المنيا وتوريد 45 ألف طن لـ3 شركات

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:12 ص
الزراعة: حصاد 2400 فدان بنجر سكر بمشروع المنيا وتوريد 45 ألف طن لـ3 شركات البنجر يمشروع غرب المنيا
كتب عز النوبى

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قال  الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا التابع لوزارة  الزراعة ، إن اجمالى  ما تم حصادة  من البنجر في مشروع المنيا بلغ 2400 فدان  من المساحة المنزرعة  والبالغة 3 الآف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضي ، مضيفا  أن إنتاجية الفدان   مابين 18  إلى 21 طنا للفدان.

 وأضاف "عبد العال " ، في تصريحات لـ  "اليوم السابع"، أن  العمل مستمر  في حصاد محصول البنجر في مشروع غرب غرب المنيا  ،  باجمالى 36 بيفوت   يجرى توريد المحصول  حاليا  لثلاثة شركات لإنتاج السكر وهي النوبارية وأبو قرقاص والفيوم :" قائلا " "توريد اكثر من 45 الف طن حتى الان للشركات.

  وتابع  أن  أهم ما يميز إنتاج البنجر في مشروع غرب المنيا هو ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلي 23%، وهو ما يضفي ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر في المشروع ويرفع من عائد زراعته في أراضي المشروع يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر إلي 5 الآف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلي أن نجاح زراعة البنجر في المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد علي أية مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.

 وأكد المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا ، أن البنجر  يتميز  بمحتوي  عالى من السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر في التنافس على التعاقد علي شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتي تراوحت فيما بين 84 الى 86%، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعي صناعي بها ، موضحا أن   مشروع غرب غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة بحثية استرشاديه ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية(صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان

 وتابع المدير التنفيذ لمشروع غرب غرب المنيا، أن زراعات  المشروع  اعتمد علي استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.

 


بنجر السكر

مشروع غرب المنيا

شركات السكر

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اخبار مصرية

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