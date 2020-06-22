"الزراعة": تحصين 925 رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الماشية، عن أنه تم تنظيم حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال شهر مايو 2020 فى جميع محافظات الجمهورية وأشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي، وبلغت ما يقرب من 925 ألف رأس ضد 5 أمراض وبائية .

وأكد تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، الذى حصل "اليوم السابع"، عليه أنه من بين التحصينات، تحصين (397,378) رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين (386,173) رأس ضد مرض حمي الوادي المتصدع الميت، (55,211) رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي ،(61,803) رأس ضد مرض التسمم الدموي وتحصين (23,625) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجار استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية .

وذكر تقريرالخدمات البيطرية أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صرح الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.

وطبقًا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر وتتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.