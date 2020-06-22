الزراعة: ارتفاع صادرات البرتقال والعنب لمليون و463 ألف طن

كتب عز النوبى

أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ارتفاع صادرات العنب والموالح لمليون و463 ألف طن، منها الموالح بلغت مليون و387 ألف و228 طنا، والعنب 76 ألفا و184 كيلو منذ بدء موسم التصدير حتى 17 من الشهر الجارى، وهناك تدفق ملحوظ فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوربية، وفتح منافذ جديدة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى صادرات مصر من الموالح والعنب مليون و463 ألف طن، وجار الشحن والتصدير، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأضاف العطار أنه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية التى تمثل الآن عمود الاقتصاد القومى بعد حالة الانكماش فى القطاع السياحى بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا، موضحا زيادة تدفق الصادرات وتعافى السوق، بالإضافة إلى انفراج في عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الأوروبية، مشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق العالمية، حيث يعبتر البرتقال المصرى من أجود أصناف البرتقال فى العالم.

فيما تتابع وزارة الزراعة، توفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية (مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة) والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والموانى مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.