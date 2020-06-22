اليوم السابع
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الخير فى قرية الدير.. الأهالى يجهزون عمارة إسكان لعزل حالات كورونا (صور)

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:00 ص
الخير فى قرية الدير.. الأهالى يجهزون عمارة إسكان لعزل حالات كورونا (صور) أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم
الأقصر – أحمد مرعى

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أنهى أهالى قرية الدير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال تجهيز عمارة سكنية خصصت لهم من وزارة الإسكان ومحافظة الأقصر فى مشروع إسكان قرية الدير لخدمة أهاليهم المعزولين بالمنازل لحمايتهم من الموت وحماية مخالطيهم، وذلك بعد تقدمهم بطلب لتوفير مكان لعزل الحالات وأعلنوا تجهيزه على نفقتهم الشخصية بالتشارك بين أبناء القرية.

ورصد "اليوم السابع" فى تقرير مطالبهم بتوفير مكان يقومون على تجهيزه بالكامل على نفقتهم لعزل الحالات المتواجدة بالمنازل لحماية المخالطين، وانتهى أهالى القرية تماماً من تجهيز العمارة وأعلنوا استعدادهم لبدء تلقى الحالات داخلها بعد الفرش والتجهيز بالكامل.

وانطلق أهالى قرية الدير كخلية نحل مميزة يترابط ويتعاون فيها الجميع لخدمة أهاليهم وحمايتهم، وذلك عقب إعلان محافظة الأقصر فى يوم الاثنين 15 يونيو الجارى، عن موافقة المحافظ بعد التواصل مع وزير الإسكان على منح إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى للأسر غير القادرة بقرية الدير، وقالت المحافظة إن ذلك جاء لتلبية لرغبة المواطنين بإشراف طبى من صحة الأقصر مع تعليمات بتطوير الخدمات النوعية لقسم الطوارئ برمد إسنا، والتشديد على التزام الفريق الطبى بالعمل فى كل المواقع التى تخدم المرضي، حيث تقدمت المحافظة بالشكر والتقدير لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على موافقته على تخصيص إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى.

وقال الدكتور محمد سلطان منسق اللجنة الشعبية بقرية الدير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أهالى قرية الدير قاموا بالتبرع بإحلال وتجديد عمارة منطقة جبلية بالدير والتابعة للإسكان الإجتماعى لجعلها عزل لمواطنى الدير، حيث تتكون العمارة من 6 أدوار و24 شقة الشقة 3 حجرات، مؤكداً أنه تم تجهيز داخل العمارة على مدار الـ5 أيام الماضية، 60 سريرا لحالات العزل بخلاف 12 سريرا لسكن التمريض والأطباء وعمال النظافة وعمال الأمن، حيث تم تخصيص دور شقة للأطباء وشقة للتمريض، كما تم تجهيز 50 مرتبة و50 ملاية و6 أسطوانات أكسجين، و50 مخدة و50 بطانية و10 شازلونج و5 دولاب للبس الأطباء والتمريض، و20 كومودينو و10 حامل جلوكوز، و2 ثلاجة و2 غسالة و3 كرسى متحرك، و50 سلة قمامة و100 بدلة وقائية، بجانب حجرات استقبال كاملة، كما تم إحلال وتجديد الإنارة وتجهيز المطهرات مثل الكحول والكلور والصابون والماسكات والجوانتات.

 

 

 

أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم (1)
أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم 

 

أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم (2)
أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم 

 

أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم (3)
أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم 

 

أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم (4)
أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم 

 

أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم (5)
أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم 

 

أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم (6)
أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم 

 

أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم (7)
أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم 

 

أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم (8)
أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم 

 

أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم (9)
أهالى قرية الدير ينتهون من تجهيز عمارة إسكان لعزل حالاتهم

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