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الحشد الشعبى: عمليات أبطال العراق الثالثة تهدف لقطع إمدادات "داعش"

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:39 م
الحشد الشعبى: عمليات أبطال العراق الثالثة تهدف لقطع إمدادات "داعش" قوات عراقية - أرشيفية
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أكد آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي العراقي عبد الله عطية الشغانبي، اليوم/الاثنين/، أن عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة تهدف إلى قطع إمدادات تنظيم "داعش" الإرهابي بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن الشغانبي قوله إن قطعات اللواء 22 بالحشد الشعبي شرعت وبمشاركة الفوج التكتيتي لقيادة عمليات صلاح الدين في التقدم ضمن الأهداف المرسومة والشروع من منطقة التقدم من جسر الحاوي باتجاه مناطق شرق دجلة، مضيفًا أنه تمت معالجة عدد من العبوات الناسفة وتدمير عدد من المضافات وتفتيش العديد من القرى منها (قرية عرب حمود، الذيابات، شلال، عرب، صندل، اللويلة، عرب شلال جاسم، هادي الفياض، هويدي، كريم رمضا، عيشة الوليد وعرب صطيح).
وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية هو قطع إمدادات العدو الداعشي ما بين محافظتي ديالى وصلاح الدين بعد أن تم تدمير عدد من المضافات التي كان يستغلها العدو والتواجد فيها وتسهيل حركتة في مناطق مختلفة.


الجيش العراقى

الحشد الشعبى العراقى

عبد الله عطية الشغانبي

تنظيم داعش

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