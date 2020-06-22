الجيش الليبى: إرسال تعزيزات عسكرية إلى سرت لصد أى هجوم لمرتزقة تركيا

كتب سمير حسنى

قال العميد خالد المجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطنى الليبى، إن التعزيزات التى أرسلناها إلى سرت جاهزة لصد أى هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من تركيا، مشيرا إلى أن المعركة فى ليبيا باتت تأخذ منحنى خطيرا على الصعيد الدولى.

وأضاف مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطنى الليبى فى لقاء على قناة العربية الحدث، الاثنين، الإخوان يسيطرون على الدولة وهم لا يجيدون سوى الإرهاب، وأن مرتزقة تركيا هم من يقاتلون الجيش.

وكان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أعلن أنه تم فرض حظر جوى بطول 200 كيلو متر، مشيرا إلى أن هذه المنطقة سوف تكون تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة ووحدات الدفاع الجوى. وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، خلال مؤتمر صحفى، أن هذه المنطقة تشمل محيط سرت، حيث تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، مشددا على أنه لا تهاون فى أى خرق جوى على هذه المنطقة، ونحذر من يقترب من الأجواء الليبية على هذه المنطقة.